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عمرو جمال يقود هجوم فاركو أمام بيراميدز

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عمرو جمال يقود هجوم فاركو أمام بيراميدز عمرو جمال يقود هجوم فاركو أمام بيراميدز

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أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في إطار الإسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع :أحمد صغيري- رامي صبري- أحمد عبدالعزيز «مودي»- عبدالله بكرى_ عزمي غومه.

الوسط: محمود عماد- محمود حمادة- رزقي حمرون.

الهجوم: عمرو جمال سيف تيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمود السيد- أحمد عوض- على بهيج- علاء سلامة- أحمد البحراوي- محمود جهاد- وليد على- إسلام جمال- أحمد شريف.

المصرى اليوم

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