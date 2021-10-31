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جامعة طنطا: الكشف والعلاج بالمجان لـ1080 مواطنًا ضمن «حياة كريمة»

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جامعة طنطا: الكشف والعلاج بالمجان لـ1080 مواطنًا ضمن «حياة كريمة» جامعة طنطا: الكشف والعلاج بالمجان لـ1080 مواطنًا ضمن «حياة كريمة»

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أطلقت جامعة طنطا، الأحد، قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى قرية شنراق، بمركز السنطة بمحافظة الغربية.

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، في تصريحات له، أن هناك خطة متكاملة لتوجيه قوافل الجامعة الطبية إلى كل القرى الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وذلك في إطار دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع ودعم مبادرة حياة كريمة.

وأشار الدكتور حمدي شعبان، ‏القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية في السنطة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1080 مواطنًا من أهالي القرية.

وصرح الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب بجامعة طنطا، أنه تم تحويل 51 حالة حرجة إلى المستشفيات الجامعية بطنطا من أجل استكمال العلاج في تخصصات الصدر والقلب والجراحة والرمد والعظام والمسالك البولية والباطنة.

وأضاف «الشبيني» أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

المصرى اليوم

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