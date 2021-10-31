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الجامعة العربية تُدين التفجير الإرهابي بمطار عدن

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الجامعة العربية تُدين التفجير الإرهابي بمطار عدن الجامعة العربية تُدين التفجير الإرهابي بمطار عدن

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أدان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن مساء أمس، وأسفر عن سقوط 12 قتيلاً وإصابة العشرات.

وشدد المصدر على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستهدف زعزعة الثقة في اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، وتكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذي يُمارسها.

وأشار المصدر إلى أن هجمات الحوثيين تستهدف أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه وبلا تمييز، مُعرباً عن تضامن الجامعة مع اليمنيين في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية.

وكانت مصادر يمنية أفادت أمس، بمقتل 12 شخصا وإصابة آخرين، في انفجار سيارة مفخخة استهدفت بوابة مطار عدن، جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز، إن سيارة مفخخة انفجرت عند المدخل الخارجي لمطار عدن، مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار.

وذكرت مصادر أن 12 شخصا، بين جنود ومواطنين، لقوا مصرعهم قرب البواب الخارجية للمطار، فيما لا يزال عدد الجرحى غير محدد.

المصرى اليوم

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