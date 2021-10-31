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القبض على شخص هاجم ركاب قطار بسكين مخلفًا 15 مصابًا في اليابان

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القبض على شخص هاجم ركاب قطار بسكين مخلفًا 15 مصابًا في اليابان القبض على شخص هاجم ركاب قطار بسكين مخلفًا 15 مصابًا في اليابان

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اعتقلت السلطات اليابانية، الأحد، شخصا بعدما ثبت تورطه في حادث طعن خلًف نحو 15 مصابًا بينهم أطفال في هجوم شنه على قطار، بالعاصمة طوكيو، مستخدمًا مواد قابلة للاشتعال وعدد من المفرقعات.

وحسبما أورده موقع «wionews» الناطق بالإنجليزية، اليوم، وثق مقطعًا مصورًا نشره مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوثق هلع ركاب إحدى القطارات بمحطة «Keio Line » بالعاصمة طوكيو، محاولين الفرار بعدما أقدم مجهولًا، على مهاجمة ركاب القطار بسكين، وعدد من المفرقعات اليدوية والمواد القابلة للاشتعال.

وفيما أكد الموقع نقل أحد المصابين إلى العناية المركزة بأحد مشافي طوكيو، لم يذكر على وجه التحديد عدد المصابين، واكتفي بالقول بأن عددهم يتراوح بين 9 إلى 15 شخصًا، وأن بينهم أطفال.

ووقع الهجوم قرابة الساعة الثامنة مساء أمس، عندما كانت طوكيو تنهي اقتراعها للانتخابات العامة. وتمكنت السلطات الصينية من إلقاء القبض على المتهم الرئسي بالحادث، والذي يعتقد بأنه قام برش سائل حول عربات القطار لإبرام النيران فيها لإرباك الركاب والتمكن من الفرار، بعدما قام بحادث الطعن.

وشهدت اليابان عدد من العنف في الأونة الأخيرة؛ إذ أصيب تسعة أشخاص في هجوم طعن مماثل على قطار ركاب في العاصمة طوكيو في عام 2019، وفي العام ذاته ألقى مجهول بالرصاص على عشرات الطلاب المارين أمام إحدى مدارس طوكيو ما أدى إلى مقنل طالبين، وإصابة العشرات في حادث هز الأراضي اليابانية.

وفي عام 2018، اتُهم رجل بطعن شخص حتى الموت وإصابة اثنين آخرين في قطار سريع.

المصرى اليوم

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