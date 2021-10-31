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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة قوية عندما يحل ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعد عبدالحليم على، مهاجم القلعة البيضاء السابق هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش من لاعبي الأبيض برصيد خمسة أهداف، في حين يعد أحمد سمير لاعب الجيش الحالي هو هداف الفريق العسكري في مواجهات الفريقين برصيد خمسة أهداف.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.