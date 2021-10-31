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"صحة مكة" تطلق مبادرة "ارتو" للتحفيز على شرب

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"صحة مكة" تطلق مبادرة "ارتو" للتحفيز على شرب الماء "صحة مكة" تطلق مبادرة "ارتو" للتحفيز على شرب
بكميات تكفي حاجة الجسم.. تستمر 3 أشهر متتالية

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، اليوم، مبادرة "اِرتوِ".

جاء ذلك بالتعاون مع فريق يقظ التطوعي، وبحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز المجتمع على شرب بكميات تكفي حاجة الجسم تستمر لثلاثة أشهر.

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي: إن المبادرة التي تستمر لثلاثة أشهر تهدف إلى تعزيز الصحة العامة لدى المجتمع من خلال الإكثار من شرب الماء.

وأضاف أن ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص المحلية ليصبح الماء متاحًا للجميع دون مقابل.

ونوه إلى أن المبادرة تأتي ضمن تفعيل الشراكات المحلية مع القطاع الخاص الداعمة للقرارات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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