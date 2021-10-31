بعد اختفاء 5 سنوات.. زعيم "طالبان" يظهر للمرة الأولى في قندهار

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"زادة" تحدث لمدة 10 دقائق في مدرسة ثم رحل

في أول ظهور علني له منذ اختياره لقيادة الحركة في 2016، شارك زعيم "طالبان" الملا هبة الله أخوند زادة، في تجمع بمدرسة دينية في قندهار جنوب أفغانستان، أمس؛ بحسب ما أفادت حكومة "طالبان" اليوم "الأحد".

وذكرت الحكومة أن "زادة" ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من ناحيته بين مصدر محلي أن زعيم طالبان وصل إلى هذه المدرسة في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة، ولم يُسمح بالتقاط أي صورة له.