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مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

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خلال الأيام من الثاني إلى الرابع

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

حقق مزاد حفر الباطن للإبل 2021، خلال الأيام من الثاني إلى الرابع مبيعات تجاوزت الـ 20 مليون ريال.

وتفصيلاً، قال المشرف على مزاد حفر الباطن، نشا البقمي: إن "المزاد سجل دخلاً تجاوز 20 مليون ريال"، مشيراً إلى أن متوسط البيع خلال أيام المزاد بلغ 3 مليون ريال، في حين وصلت أعداد المشاركين أكثر من 1000 مشارك، وبلغ عدد المشاركين في "السيدا" 394، وكبار الملاك والمستثمرين 148 مشاركاً.

وبيّن "البقمي" أنّ "أكثر من 60 أسرة من الأسر المنتجة شاركت في السوق الشعبي المصاحب للمزاد".

يُشار إلى أن إدارة المزاد زفت البشرى لأصحاب "شبوك السيدا" بتبرع رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد، بعدد من شاحنات الشعير سيتم توزيعها على جميع أماكن رعاية الإبل، بالإضافة إلى تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في المزاد بجوائز عبارة عن سيارات، وجوائز عينية ونقدية للمشاركين في سباق الهجيج، كما يشهد المهرجان تنوع في الفعاليات، مثل: الأمسيات الشعرية، وركن الأسر المنتجة، ومسرح الطفل والرسم، بالإضافة إلى ركن الشيف "أبو عمر".

ويُعدّ مهرجان ومزاد حفرالباطن للإبل 2021 من أكبر المزادات التي ينظمها نادي الإبل السعودي، حيث وفد إليه حضور كثيف من قبل الملاك والمهتمين من أنحاء المملكة والخليج، وتقدر مساحته بأكثر من 6 ملايين متراً مربعاً.

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

مزاد حفر الباطن للإبل يحقق مبيعات بأكثر من 20 مليون ريال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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