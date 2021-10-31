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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة بمحافظة جدة

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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة بمحافظة جدة ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة بمحافظة جدة
مقيمون من الجنسيتين السودانية والتشادية

ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة بمحافظة جدة

‬ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة، 9 مخالفين لنظام البيئة، 8 مقيمين من الجنسيتين السودانية والتشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية؛ لحيازتهم 800 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين، وقطعهم الأشجار بغرض تصنيع الفحم المحلي، وضبط الأدوات المستخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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