رئيس الوزراء: مشروع «تطوير الريف» يحسن جودة الحياة والخدمات المقدمة لـ60 مليون مصري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأقصر، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية استضافة محافظة الأقصر لهذا الحدث، مؤكدا أن الحكومة تضع ملف التنمية العمرانية الحضرية في مقدمة أولوياتها .

وأضاف مصطفى مدبولي أن أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تجد خير تجسيد لها فيما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية في ملف التنمية الحضرية والعمرانية، من خلال عدد كبير ومتنوع من المشروعات على مستوى الجمهورية، والتي أولتها الحكومة أهمية خاصة على مدار الفترة الماضية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية الحضرية .

وأشار رئيس الوزراء إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وما يمثله من نموذج غير مسبوق من ناحية الحجم ومدة التنفيذ، من أجل تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لنحو 60 مليون مصري.

وأوضح مدبولي أنه عندما بدأت الحكومة في إقامة عدد من المناطق والمجتمعات الحضرية، كان الهدف من وراء ذلك هو توسيع الحدود الحضرية للدولة المصرية، مؤكداً تقديره الشديد للدور الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat»، في دعمه لعملية استدامة المجتمعات العمرانية الحضرية، لاسيما وثيقة السياسة الحضرية الوطنية، المتوقع إطلاقها خلال شهر ديسمبر المقبل، وكذا العمل على تحسين الخدمات المقدمة في المناطق الحضرية والتي تشمل توفير المياه من خلال محطات التحلية.. وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتقدم مصر لاستضافة فعاليات المنتدى الحضرى العالمي ٢٠٢٤، مؤكداً أن الحكومة تولى هذا الملف اهتماماً خاصاً، وسوف توفر كل إمكانات الاستضافة المتميزة.

من جانبها، أشادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، وأبدت اتفاقها في الرأى مع ما ذكره رئيس الوزراء من أن مصر تعد نموذجاً لدولة قامت بتبنى أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحققت نجاحاً لافتاً .

كما أثنت على ما تمثله مبادرة حياة كريمة من إضافة ذات قيمة كبيرة لما تقوم به الدولة المصرية من جهود.