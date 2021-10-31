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وكيل وزارة التعليم يرأس لجنة القيادات لشغل بعض الوظائف في شمال سيناء

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وكيل وزارة التعليم يرأس لجنة القيادات لشغل بعض الوظائف في شمال سيناء وكيل وزارة التعليم يرأس لجنة القيادات لشغل بعض الوظائف في شمال سيناء

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ترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الأحد، لجنة مقابلات القيادات لشغل وظائف: مدير ثانوى، وكيل ثانوى، مدير إعدادى، وكيل إعدادى، مدير مدرسة رسمية لغات، وكيل مدرسة رسمية لغات، موجه ثانوى (مادة / نشاط)، وموجه اعدادى (مادة / نشاط)، وذلك تحت رعاية كل من: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأشار عاطف العلاقمي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم، إلى أن لجنة المقابلات ضمت كل من: أحمد منصور، مدير مديرية التنظيم والإدارة، الدكتور مهدى محمد عبدالله، مدرس المناهج وتعليم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة العريش، ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية بالتربية والتعليم، محمد زاهر، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، وطارق عبدالمحسن، مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم (كأعضاء)، حيث استقبلت اللجنة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، وبلغ عددهم 204 متقدمين، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

المصرى اليوم

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