أخبار عاجلة

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية مهنة الصيدلة ومجابهة الدخلاء على المهنة -
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران في واشنطن -
وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر -
رئيس الوزراء: عدم السماح لأي موظف أو طالب بدخول مقار عملهم أو جامعاتهم بعد 15 نوفمبر -
قطع المياه عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة ٦ ساعات غدًا -
فلسطين ترد على رفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس -
مصطفى الكاظمي رجل التوازنات في السياسة العراقية -
ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف المناطق -
«شرف عظيم».. شريف منير ينشر صورة برفقة أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«النيابة الإدارية»: الفتيات لهن النسبة الأكبر للاختيار في الهيئة لهذا السبب ()

Print
«النيابة الإدارية»: الفتيات لهن النسبة الأكبر للاختيار في الهيئة لهذا السبب (فيديو) «النيابة الإدارية»: الفتيات لهن النسبة الأكبر للاختيار في الهيئة لهذا السبب ()

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة منذ نشأتها في القرن الماضي عام 1954، وهي موجود بها المرأة سواءً بسواء مع الرجال في التعيينات والتنقلات، مشيرًا إلى أن أول مرة تتبوأ فيها المرأة المصرية منصبا رفيعا كرئيس لهيئة قضائية في كان للمستشارة الراحلة هند طنطاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية سنة 1997.

وأضاف سمير، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «mbc مصر» الأحد: «تعاقب على رئاسة النيابة الإدارية أكثر من 5 سيدات كرؤساء لهيئة قضائية مصرية، كما أن نسبة المرأة المصرية في النيابة الإدارية نحو 43%»، موضحا أن الدفعات الأخيرة التي تم قبولها وصدر لها القرارات الجمهورية سواء خريجي دفعة 2013 أو 2014 نجد أكثر من 50% منهم من السيدات.

تابع: «هذا يحدث لأن النيابة الإدارية تعمل وفقا لمبدأ المواطنة وليس التمييز، حيث يتم الاختيار على أساس الجدارة وتوافر الصفات المطلوبة واجتياز المقابلة الشخصية والتحريات الأمنية»، مضيفًا: «نلاحظ أن نسبة الفتيات في أوائل خريجي كليات الحقوق والقانون في مصر أكبر من نسبة الذكور في كل جامعة، ما ينعكس على معايير الاختيار في النيابة الإدارية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

مصرع فني في حريق برج تقوية محمول بالسويس

مصرع فني في حريق برج تقوية محمول بالسويس

مصطفى محمد ينقذ جالاتا سراي ويسجل هدفًا قاتلًا أمام فاتح قرا جمرك .. فيديو

مصطفى محمد ينقذ جالاتا سراي ويسجل هدفًا قاتلًا أمام فاتح قرا جمرك .. فيديو