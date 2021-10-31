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قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة منذ نشأتها في القرن الماضي عام 1954، وهي موجود بها المرأة سواءً بسواء مع الرجال في التعيينات والتنقلات، مشيرًا إلى أن أول مرة تتبوأ فيها المرأة المصرية منصبا رفيعا كرئيس لهيئة قضائية في مصر كان للمستشارة الراحلة هند طنطاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية سنة 1997.

وأضاف سمير، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «mbc مصر» الأحد: «تعاقب على رئاسة النيابة الإدارية أكثر من 5 سيدات كرؤساء لهيئة قضائية مصرية، كما أن نسبة المرأة المصرية في النيابة الإدارية نحو 43%»، موضحا أن الدفعات الأخيرة التي تم قبولها وصدر لها القرارات الجمهورية سواء خريجي دفعة 2013 أو 2014 نجد أكثر من 50% منهم من السيدات.

تابع: «هذا يحدث لأن النيابة الإدارية تعمل وفقا لمبدأ المواطنة وليس التمييز، حيث يتم الاختيار على أساس الجدارة وتوافر الصفات المطلوبة واجتياز المقابلة الشخصية والتحريات الأمنية»، مضيفًا: «نلاحظ أن نسبة الفتيات في أوائل خريجي كليات الحقوق والقانون في مصر أكبر من نسبة الذكور في كل جامعة، ما ينعكس على معايير الاختيار في النيابة الإدارية.