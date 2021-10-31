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«مياه قنا»: دورة تدريبية بعنوان «الهياكل التنظيمية» للعاملين بقطاع الموارد البشرية

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«مياه قنا»: دورة تدريبية بعنوان «الهياكل التنظيمية» للعاملين بقطاع الموارد البشرية «مياه قنا»: دورة تدريبية بعنوان «الهياكل التنظيمية» للعاملين بقطاع الموارد البشرية

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قال المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن الشركة من خلال تحليل الأعمال وتصميمها أو إعادة تصميمها Work Reading وتهدف إلى جعل الأعمال أكثر ملائمة للأفراد الذين يؤدون تلك المهام، بما يساهم في زيادة إنتاجية العاملين وجعلهم أكثر رضا والتزاما.

وذكر أن تحليل وتصميم العمل يهدف في النهاية لتحقيق أفضل مواءمة بين الهيكل التنظيمي وهيكل الوظائف وبالتالي تحقيق المواءمة ما بين الفرد والوظيفة، وطبقا للخطة التدريبية للمسار الوظيفي تم عقد دورة تدريبية بعنوان «الهياكل التنظيمية وتحليل الوظائف» لرفع كفاءة العاملين بالموارد البشرية.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يستهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالموارد البشرية وتعريفهم بكيفية إعداد الهياكل التنظيمية وتحليلها للحصول على أفضل معدلات أداء للافراد.

المصرى اليوم

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