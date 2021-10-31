أخبار عاجلة

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية مهنة الصيدلة ومجابهة الدخلاء على المهنة -
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران في واشنطن -
وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر -
رئيس الوزراء: عدم السماح لأي موظف أو طالب بدخول مقار عملهم أو جامعاتهم بعد 15 نوفمبر -
قطع المياه عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة ٦ ساعات غدًا -
فلسطين ترد على رفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس -
مصطفى الكاظمي رجل التوازنات في السياسة العراقية -
ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف المناطق -
«شرف عظيم».. شريف منير ينشر صورة برفقة أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

«من المليون للمليار».. الخطيب يعترف بدور الدرندلي في تحول ميزانية الأهلي للأعلى تاريخيًا

Print
«من المليون للمليار».. الخطيب يعترف بدور الدرندلي في تحول ميزانية الأهلي للأعلى تاريخيًا «من المليون للمليار».. الخطيب يعترف بدور الدرندلي في تحول ميزانية الأهلي للأعلى تاريخيًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

«ميزانية الأهلي هي الأعلي»؛ هكذا كان اعتراف محمود الخطيب رئيس الأهلي بزيادة ميزانية النادي الأهلي بشكل كبير وهو الرقم الأعلى في تاريخ النادي الأهلي، على مدار تاريخه، خلال مؤتمر كشف حساب مجلس الإدارة الذي يتولى منصب أمين الصندوق فيه خالد الدرندلي، أحد رجال المال والأعمال العمالقة في هذا الشأن.

الخطيب حسم موضوعًا جدليًا حول ميزانية الأهلي باعترافه بأن الدور البارز كان لـ خالد الدرندلي أمين الصندوق، الذي حمل على عاتقه ميزانية النادي الأكبر في قارة إفريقيا ومصر، وحول الرقم من المليون إلى المليار، حيث كانت الخزينة تمتلك (829.056.158.00) ووصلت في عهد الدرندلي إلى (2.539.975.804.06).

ولم يدخر الدرندلي أي جهد نحو زيادة أرقام ميزانية النادي الأهلي وزيادة مداخل خزينة الأهلي المالية، وكان ذلك ظاهرًا بقوة حينما تم قام الأهلي في ديسمبر عام 2019 بالتعاقد مع البنك الأهلي وبنك وبنك القاهرة لتأجير مساحة 200 متر لكل بنك على حدا في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، مما يحقق عائد مالي هو الأكبر في مصر حتي الوقت الحالي بقيمة (191249095).

بل ونجح في تحصيل أول قسط كبير من مبلغ تأجير توقيع العقود في ديسمبر 2019 وهو (95.624.548)، كما تم تحصيل ثاني قسط في ديسمبر 2020 بقيمة (31.874.849) ونفس المبلغ في الدفعة الثالثة في ديسمبر المقبل من هذا العام، على أن يتم تسديد الدفعة الرابعة بنفس المبلغ في ديسمبر 2022؛ ليثبت الدرندلي قدرته القوية في ملف أمانة الصندوق بتحصيل أكبر عائد من مجمع البنوك في الشيخ زايد، على 4 دفعات تمنح خزينة الأهلي الرقم الأعلى في تاريخ أندية مصر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

مصرع فني في حريق برج تقوية محمول بالسويس

مصرع فني في حريق برج تقوية محمول بالسويس

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان