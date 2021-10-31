«من المليون للمليار».. الخطيب يعترف بدور الدرندلي في تحول ميزانية الأهلي للأعلى تاريخيًا

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«ميزانية الأهلي هي الأعلي»؛ هكذا كان اعتراف محمود الخطيب رئيس الأهلي بزيادة ميزانية النادي الأهلي بشكل كبير وهو الرقم الأعلى في تاريخ النادي الأهلي، على مدار تاريخه، خلال مؤتمر كشف حساب مجلس الإدارة الذي يتولى منصب أمين الصندوق فيه خالد الدرندلي، أحد رجال المال والأعمال العمالقة في هذا الشأن.

الخطيب حسم موضوعًا جدليًا حول ميزانية الأهلي باعترافه بأن الدور البارز كان لـ خالد الدرندلي أمين الصندوق، الذي حمل على عاتقه ميزانية النادي الأكبر في قارة إفريقيا ومصر، وحول الرقم من المليون إلى المليار، حيث كانت الخزينة تمتلك (829.056.158.00) ووصلت في عهد الدرندلي إلى (2.539.975.804.06).

ولم يدخر الدرندلي أي جهد نحو زيادة أرقام ميزانية النادي الأهلي وزيادة مداخل خزينة الأهلي المالية، وكان ذلك ظاهرًا بقوة حينما تم قام الأهلي في ديسمبر عام 2019 بالتعاقد مع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة لتأجير مساحة 200 متر لكل بنك على حدا في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، مما يحقق عائد مالي هو الأكبر في مصر حتي الوقت الحالي بقيمة (191249095).

بل ونجح في تحصيل أول قسط كبير من مبلغ تأجير توقيع العقود في ديسمبر 2019 وهو (95.624.548)، كما تم تحصيل ثاني قسط في ديسمبر 2020 بقيمة (31.874.849) ونفس المبلغ في الدفعة الثالثة في ديسمبر المقبل من هذا العام، على أن يتم تسديد الدفعة الرابعة بنفس المبلغ في ديسمبر 2022؛ ليثبت الدرندلي قدرته القوية في ملف أمانة الصندوق بتحصيل أكبر عائد من مجمع البنوك في الشيخ زايد، على 4 دفعات تمنح خزينة الأهلي الرقم الأعلى في تاريخ أندية مصر.