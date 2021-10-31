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الرياض - مباشر: أعلنت وزارة المالية السعودية، عن ميزانية المملكة للربع الثالث بإجمالي إيرادات تصل إلى 849 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

كما أوضحت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم الأحد، عن النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثالث من الســــــنة الماليـــــــة 2021 أن اجمالي المصروفات بلغت 236.69 مليار ريال، لتحقق فائضا بلغ 6.68 مليار ريال.

وقفزت الايرادات النفطية للمملكة بالربع الثالث بنسبة 60% لتصل إلى 147.975 مليار ريال مقابل 92.582 مليار ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات غير النفطية بالميزانية السعودية بنسبة 22% بالربع الثالث من عام 2021 على أساس سنوي، إلى 95.406 مليار ريال، مقابل 122.995 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

يذكر أن الحكومة السعودية تتوقع تحقيق إيرادات خلال السنة المالية 2021 بقيمة 849.06 مليار ريال، مقابل مصروفات قيمتها 990 مليار ريال، ليبلغ العجز المتوقع 140.94 مليار ريال، وفقا لتقديرات ميزانية الدولة للعام 1442هـ/1443هـ، 2021م.

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