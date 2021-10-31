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السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:35 مساءً
محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية مهنة الصيدلة ومجابهة الدخلاء على المهنة
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:35 مساءً
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران في واشنطن
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:35 مساءً
وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:34 مساءً
رئيس الوزراء: عدم السماح لأي موظف أو طالب بدخول مقار عملهم أو جامعاتهم بعد 15 نوفمبر
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:34 مساءً
قطع المياه عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة ٦ ساعات غدًا
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:34 مساءً
فلسطين ترد على رفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:27 مساءً
مصطفى الكاظمي رجل التوازنات في السياسة العراقية
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:27 مساءً
ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف المناطق
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:27 مساءً
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
قرداحي: استقالتي من الحكومة غير واردة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 31 أكتوبر 2021 04:17 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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