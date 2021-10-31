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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستاد الجيش ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الرسمي لخوض اللقاء على أن يجري بعدها اللاعبون علميات الإحماء.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.