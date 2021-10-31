أخبار عاجلة

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية مهنة الصيدلة ومجابهة الدخلاء على المهنة -
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران في واشنطن -
وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر -
رئيس الوزراء: عدم السماح لأي موظف أو طالب بدخول مقار عملهم أو جامعاتهم بعد 15 نوفمبر -
قطع المياه عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة ٦ ساعات غدًا -
فلسطين ترد على رفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس -
مصطفى الكاظمي رجل التوازنات في السياسة العراقية -
ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف المناطق -
«شرف عظيم».. شريف منير ينشر صورة برفقة أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

الملك يوافق على سياسة المسح الوطني لاضطراب التوحد

Print
الملك يوافق على سياسة المسح الوطني لاضطراب التوحد الملك يوافق على سياسة المسح الوطني لاضطراب التوحد
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على القرارات التي يتخذها المجلس الصحي السعودي؛ تأتي تجسيداً للاهتمام بالقطاع الصحي في المملكة، وتسخير الإمكانات للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية.

وأوضح أن السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، تأتي في إطار تنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة، بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذوات العلاقة؛ حيث تهدف هذه السياسة الوطنية إلى تنفيذ إجراءات منظمة لاكتشاف اضطرابات طيف التوحد في الرعاية الصحية الأولية بشكل مبكر، وتمكينها من التعامل معها من خلال المسح الوطني والتثقيف الصحي.

وبين العازمي، أن القرار يلزم القطاعات الصحية التي تقدم خدمات للأطفال بالتدرج في تطبيق هذه السياسة؛ على أن تكون مطبقة في القطاعات الصحية بنهاية عام 2022م، وأنه سيتم تسجيل جميع الحالات المشخصة بطيف التوحد في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

تحديد أطراف مشاجرة وضبط سلاح ناري بحوزة أحدهم

تحديد أطراف مشاجرة وضبط سلاح ناري بحوزة أحدهم

فلسطين ترد على رفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

فلسطين ترد على رفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

مصطفى الكاظمي رجل التوازنات في السياسة العراقية

مصطفى الكاظمي رجل التوازنات في السياسة العراقية