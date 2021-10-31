★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» متضمناً قيام مهتز نفسياً بالتعدى على بعض الأشخاص داخل صيدلية كائنة بالغربية مستخدماً سلاح أبيض.

قالت الداخلية: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بعنوان (دكتورة صيدلانية يتعدى عليها بلطجى فـى الصيدلية) متضمناً قيام أحد الأشخاص «مهتز نفسياً» بالتعدى على بعض الأشخاص داخل صيدلية كائنة بدائرة مركز شرطة المحلة مستخدماً سلاح أبيض»

وأضافت: «بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 أكتوبر تلقي ضباط لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من بلاغا صيدلانية ومالكة صيدلية بقيام عامل «يعانى من إضطرابات نفسية» بالتعدى عليها بالسب والشتم وإحداث تلفيات بالصيدلية ملكها على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجده أمام الصيدلية دون مبرر، الأمر الذي دفع (تاجر أحذية مجاور للصيدلية «مُصاب بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة») بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته».

وتابع :«عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبسؤال الشاكية إتهمت (العامل) بالتعدى عليها بالسب والشتم وإحداث تلفيات بالصيدلية، وبمواجهة المشكو في حقه إعترف بإرتكاب الواقعة وإتهم تاجر الأحذية بالتعدى عليه وإحداث إصابته «تم نقله للمستشفى العام»، وبمناقشة تاجر الأحذية إتهم المشكو فـى حقه بالتعدى عليه وإحداث إصابته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»