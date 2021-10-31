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قال تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تصرحات خاصة "للمصري اليوم" أن الشركة علي علم بأنباء الإزالة في منطقة ألماظة، وأن المنطقة بها ملاك ومستأجرين ومازال هناك بعض قطع الأراضي ملك للشركة، وسيتم التفاوض بشأنها حال التأكد من الإزالة، وأكد أن الشركة تتابع ما يحدث علي الأرض في منطقة ألماظة "علينا الانتظار والمتابعة لان هذه أرض الشركة"

أضاف أن محافظة القاهرة طلبت من الشركة بيانات تتضمن مساحة الأرض والملاك وتم تسليمها للمحافظة، وأكد أن ما يعرفه أن هناك تعويضات سيتم صرفها للملاك ولكن لم يتم تحديد أي تعويضات للأرض التي تملكها الشركة وهذا ما سيتم التفاوض بشأنه خلال الأيام القادمة.

وفي سياق متصل أوضح بعض السكان بمنطقة ألماظة طالبوا عدم ذكر اسمهم أن إدارة حي مصر الجديدة طلبت من المستأجرين للمحال التجارية الواقعة علي طريق السويس الانتقال من المنطقة بغرض الإزالة في أقرب وقت.

يذكر ان محافظة القاهرة بدأت أعمال إزالة بمنطقة الماظة الواقعة بحي مصر الجديدة بشارع حسين كامل بغرض إزالة من الصف الاول بمساحة 20 متر لتوسعة الطريق فقط وحاول السكان التواصل مع مسؤولين المحافظة لتأكد من صحة قرار الإزالة وإعلان رفضهم لإزالتهم من مكانهم خاصة وأن طريق السويس تمت توسعته منذ عام وأصبح 6 حارات وتكبد السكان مصاعب ذلك ولقي عدد من الأهالي مصرعهم لسرعة السيارات المارة علي طريق السويس وعدم وجود كوبري مشاة أو وسيلة تساعد خاصة كبار السن في عبور الطريق، وكان رد المسؤولين عليهم أن القرار موجود داخل المحافظة ولا يمكن الإطلاع عليه، وسيتم إزالة الصف الاول في أقرب وقت.

وكان اللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطفة الشرقية قال في تصريحات لـ " المصري اليوم "أن هناك قرار إزالة رسمي للصف الأول من مساكن ألماظة للمنفعة العامة لتوسعة الطريق، وتم تحديد تعويضات للوحدات التي سيتم إزالتها وعددها 30 وحدة، والتعويضات هي 16 الف للمتر التجاري، 8 الاف جنيه للمساكن، ويري أن هذه التعويضات مناسبة لسعر المتر بالمنطقة، وأكد أن المساكن التي سيتم أزالتها هي مساكن في الأصل تابعة لمحافظة القاهرة، وشركة مصر الجديدة، وهناك قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة،والقرار يتضمن طرق تعويض مختلفة للسكان، والدولة لديها خطة لنقل السكان وتوفير مساكن بديلة لهم إما تمليك وحدة مقابلة في مساكن "أهالينا"، او المحروسة وسيتم توفير بديل مادي للإيجار لحين الانتهاء من بناء مساكن المحروسة، أو التمليك في كومباوند جاردنيا مع دفع فرق ثمن الوحدة، ولن يتم إزالة أي مساحات أخري في ألماظة غير 20 متر فقط وسيتم بناء سور بين العمارات المتبقية والشارع الرئيسي.