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مدير الهيئة البحرية بالمملكة الأردنية: عادت لدورها الريادي بالمنطقة

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مدير الهيئة البحرية بالمملكة الأردنية: مصر عادت لدورها الريادي بالمنطقة مدير الهيئة البحرية بالمملكة الأردنية: عادت لدورها الريادي بالمنطقة

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وقال المهندس محمد سلمان مدير الهيئة البحرية بالمملكة الأردنية الهاشمية«اود ان أتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استضافة أعمال المؤتمر الدولى للجامعات البحرية.

وأكد أن هذا المؤتمر يحظى باهتمام كبير نظرا لأهمية للشخصيات التي تشارك في أعماله وكذلك الموضوعات التي يناقشها نخبة من خبراء صناعة النقل البحرى على مستوى العالم.

وكشف مدير الهيئة البحرية الأردنية عن أنه أحد خريجي الأكاديمية في فترة الثمانينات مشيرا إلى أنه عندما حضر إلى هذه المرة «انبهر» من حجم التغيير والتطوير.

وقال «منذه وطأت قدماى ارض المطار وانا منبهر بالنظافة والاستقبال والتوسعات في الطرق والمحاور والمنشأت وهو ما يدل على أن مصر عادت لتأخذ دورها القيادى.

وتطرق للحديث عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقال: «أنها كانت عبارة عن مبني متواضع في منطقة ميامي خلال فترة الثمانينات، أنشئت لتكون حاضنة للبحريين واليوم أصبحت حاضنة لكل العلوم.

وأكد أن فرع العلمين الجديدة يعتبر نقلة نوعية كبيرة في أداء الأكاديمية، ويدل على أن قيادة الأكاديمية تستشرف المستقبل وتضع الخطط المناسبة لتنفيذه على أرض الواقع بقيادة الدكتور/ إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج.

المصرى اليوم

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