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تكريم خاص لبيج رامي.. انطلاق مهرجان أولمبيا للمحترفين

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تكريم خاص لبيج رامي.. انطلاق مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين تكريم خاص لبيج رامي.. انطلاق مهرجان أولمبيا للمحترفين

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انطلقت ظهر اليوم فعاليات مهرجان أولمبيا للمحترفين في كمال الأجسام (KO PRo)، واالذي يقام في مصر لأول مرة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب المحترفين، وهو حدث لستثنائي خاصة ان الفائزين الأربعة في فئات الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينج (الوزن المفتوح ووزن 212)، سيتأهلون للمشاركة في في مستر اولمبيا 2022 بالولايات المتحدة الامريكية.

ويقام المهرجان على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الإنتاج الاعلامي، بالسادس من أكتوبر وينظمه كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتشهد فعاليات مهرجان اولمبيا مصر للمحترفين مشاركة عدد كبير من نجوم كمال الأجسام المحترفين مثل البطل المصري محمد شعبان والامريكي سيدريك ماكملان، وريجان جريمس ومحمد الامام في الوزن المفتوح، واحمد الورداني ومحمد الامبابي و ستيف بنثين وجلال رضا.

ومن المنتظر ان يشهد المهرجان تكريم البطل المصري العالمي بيج رامي بعد تألقه وفوزه بلقب مستر اولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج باللقب في نسخة العام الماضي.

ويتخلل المهرجان عدد من الفقرات الموسيقية، والاستعراضية بالاضافة إلي تكريم البطل العالمي محمود الدرة، الذي يعد واحد من اشهر لاعبي كمال الاجسام في المنطقة العربية.

المصرى اليوم

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