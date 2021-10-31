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بالصور.. وزير الخارجية يستعرض مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الاستراتيجية والتاريخية

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على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين بروما

بالصور.. وزير الخارجية يستعرض مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الاستراتيجية والتاريخية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الوزيران خلال اللقاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

كما بحثا الجهود المشتركة في مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة بما يعزز من التنمية المستدامة دولياً، واستعرض الجانبان مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين ستسهمان في حماية كوكب الأرض وتحقيق المستهدفات الدولية في هذا الشأن.

فيما تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في جمهورية السودان وأهمية تعزيز العمل المشترك لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، وتبادلا وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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