أخبار عاجلة

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية مهنة الصيدلة ومجابهة الدخلاء على المهنة -
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران في واشنطن -
وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر -
رئيس الوزراء: عدم السماح لأي موظف أو طالب بدخول مقار عملهم أو جامعاتهم بعد 15 نوفمبر -
قطع المياه عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة ٦ ساعات غدًا -
فلسطين ترد على رفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس -
مصطفى الكاظمي رجل التوازنات في السياسة العراقية -
ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف المناطق -
«شرف عظيم».. شريف منير ينشر صورة برفقة أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الممثل الأممي بالسودان يبحث خيارات الوساطة مع "حمدوك"

Print
الممثل الأممي بالسودان يبحث خيارات الوساطة مع "حمدوك" الممثل الأممي بالسودان يبحث خيارات الوساطة مع "حمدوك"
"بيريتس" بين أن رئيس الوزراء لا يزال قيد الإقامة الجبرية

الممثل الأممي بالسودان يبحث خيارات الوساطة مع

بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم "الأحد"، خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع؛ للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.

وقال "بيريتس" عبر "تويتر": "بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدمًا بالنسبة للسودان، وسأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبين أن "حمدوك" بصحة جيدة، لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.

وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي وداخل السودان قبل احتجاجات أمس دون أن يرد أي ذكر لنتائجها.

وذكرت مصادر مقربة من "حمدوك" أنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائمًا قبل الانقلاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عضو مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه الحكم

عضو مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه الحكم

"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب

"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب

الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته

الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته

"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا

"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا