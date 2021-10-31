أفضل فيلم وممثل وممثلة على «تيك توك».. مسابقة جديدة بـ«القاهرة السينمائي»

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أعلنت تيك توك، منصة الفيديوهات الرائدة عالميا، عن رعايتها للدورة ال43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنعقد في الفترة من ٢٦ نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، والذي يشارك فيه نخبة متميزة من نجوم السينما والتمثيل وكبار صناع السينما المحلية والعالمية.

وتتماشى الرعاية مع التزام المنصة بإنشاء بيئة إيجابية وآمنة داخل التطبيق تسمح للمبدعين باستكشاف مواهب جديدة، والحصول على الإلهام، ولذلك أعلنت تيك توك ايضا عن إطلاق مسابقة FilmOnTikok# لتعزيز المبدعين بمشاركة مواهبهم بالتزامن مع المهرجان، وذلك في ثلاث فئات، وهي «أفضل فيلم قصير، وأفضل ممثل على منصة»تيك توك«، وكذلك أفضل ممثلة.

ويحصل الفائز في كل فئة على جائزة قيمة بالإضافة إلى تكريمه في ختام فعاليات المهرجان. ودعت المنصة مجموعتها الواسعة من صناعي المحتوى إلى المشاركة وعرض مواهبهم في صناعة الأفلام والتمثيل من خلال إنتاج فيلمًا مبتكرًا وأصليًا وإبداعيًا لا تزيد مدته على ثلاث دقائق وبه وصف سردي واضح ومبتكر.

ومن خلال هذه المسابقة، تأمن تيك توك أنها ستفتح فرصًا رائعة لصانعي المحتوى وتواصلهم مع قادة صناعة الأفلام المحليين والعالميين والنقاد والمهنيين الرئيسيين للحصول على فرصة لاستكشاف النصائح المهنية والعملية. سيتم تصفية الأفلام المشاركة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى سيتم اختيار أعلى 100 فيديو طبقا لعدد تسجيلات الإعجاب، والمشاركات، والتعليقات، والمشاهدات على تيك توك.

اما المرحلة الثانية من المسابقة، سيتم تقييم الفيديوهات من قبل لجنة تحكيم وتخضع لإشراف خاص، يقوم بتشكيلها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تتألف من خبراء وتختار 10 فيديوهات لكل فئة.

وبعد ذلك تنتقل الفيديوهات التي تتم تصفيتها إلى المرحلة الثالثة للمسابقة، حيث يتم الترويج للفيديوهات ويتم الإعلان عنها على المنصة للمستخدمين للتصويت عليها في كل فئة. وتعليقًا على هذه المسابقة قال هاني كامل مدير المحتوى على تيك توك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «إن المنصة تحرص دائما على اكتشاف المواهب المتميزة من خلال تيك توك، وهناك مستخدمين استطاعوا أن يصبحوا نجومًا بسبب انتشار المحتوى الخاص بهم عبر المنصة؛ التي أتاحت لهم فرصة الوصول إلى الجمهور، ونحن حريصون على استكمال هذا الدور وإتاحة فرصة للموهوبين في كل مجال للوصول إلى تحقيق حلمهم،» وأضاف إلى ذلك «ليس هناك فرصة أفضل من المشاركة في مهرجان سينمائي دولي يحمل قيمة فنية عالية مثل مهرجان القاهرة، لعرض المواهب التي تتمتع بإمكانيات في مجال صناعة السينما والتمثيل، ونتوقع إقبال كبير على المشاركة في هذه المسابقة من مختلف صناع المحتوى على المنصة، ونتمنى حظ سعيد لجميع المشاركين.» إلى جانب هذا تشارك تيك توك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتعقد جلسة تستضيف فيها عدد من المبدعين، وتتواصل بشكل مباشر مع صانعي المحتوى، هذا فضلا عن اشتراكها في بث جميع فعاليات المهرجان في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـلمهرجان لبث جميع الأنشطة وورش العمل وحفل الافتتاح والختام، وذلك عبر منصة تيك توك من خلال الرابط التالي FilmOnTikTok#