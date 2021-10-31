مائدة مستديرة عن السياحة وبروتوكلي تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية

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شهد اليوم الدكتور ايمن محمود عثمان القائم باعمال رئيس جامعة اسوان فاعليات المائدة المستديرة الثالثة التي تنظمها جامعة اسوان من خلال مركز الجامعي للتطوير المهني وذلك بحضور العديد من الشركات وياتي ذلك في اطار سعي الجامعة بالتواصل الدائم لربطها بإحتياجات سوق العمل.

وقام المركز الجامعى للتطوير المهنى على هامش اللقاء بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع مؤسسة الأسرة المصرية برئاسة الدكتورة سهير المصري مدير المؤسسة وبرعاية حزب مستقبل وطن امانة أسوان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركة المقر بمركز الإبداع الرقمي بالجامعة والتى من خلالها سيتم توفير فرص تدريبات عملى وتدريبات متخصصة لكلا في مجاله لطلاب الجامعة وخريجيها بمواقع العمل المختلفة وبمقرات عمل الشركاء .

واكد الدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة اسوان على اهمية قطاعات الجامعة الثلاثة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإن الجامعة من خلال مركز التطوير المهنى قامت بتنفيذ فاعليات المائدة المستديرة وذلك تحت عنوان الوضع الحالي لقطاع السياحه في محافظة أسوان والاتجاهات المستقبلية وذلك لبحث تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة والعمل على ايجاد آليات العمل والتوظيف ما بعد كورونا بقطاع السياحة وربط الخريجين بسوق العمل والعمل على تقديم فرصة العمل لطلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات وليكونوا مؤهلين لمواكبة سوق العمل دائمآ.

واضاف الدكتورآيمن عثمان ان الجامعة تستضيف في هذا اللقاء العديد من الشركات والفنادق والمراكب السياحية والسياحة البيئية الممثلة لكل القطاعات العاملة في مجال السياحة بالمحافظة.