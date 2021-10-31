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افتتاح معرض للمنتجات السيناوية بجمعية حقوق المرأة بالعريش

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افتتاح معرض للمنتجات السيناوية بجمعية حقوق المرأة بالعريش افتتاح معرض للمنتجات السيناوية بجمعية حقوق المرأة بالعريش

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افتتحت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، يرافقها محمد سالم، مدير عام مديرية القوي العاملة، وعلي غيط، مدير ادار الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعي بشمال سيناء، معرض المنتجات السيناوية، في مقر الجمعية بمدينة العريش.

وأكدت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية،على مشاركة عدد من العارضين من مديريات التضامن الإجتماعي والقوي العاملة والزراعة والتربية والتعليم والصحة، ونوادي المرأة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة، وعدد من الأسر المنتجة بالمنازل وخاصة المرأة المعيلة، في المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع.

أضافت حجاب، أن المعرض يضم منتجات بيئية وتراثية وصناعات غذائية متنوعة ما بين مشغولات سيناوية وإكسسوارات وجلود وأعمال تطريز وأشغال إبرة وخرز وكيروشيه ومفروشات وملابس، فضلا عن المنتجات الغذائية المصنعة داخل المنازل والخضر والفاكهة.

وأشار إبراهيم سالم، المدير التنفيذي للجمعية، إلى أن المعرض يقام تحت رعاية اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبمشاركة طيبة ومتواصلة مع شركاء النجاح بالمحافظة،من مديريات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

المصرى اليوم

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