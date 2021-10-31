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خالد عبدالغفار: استقبال 784 ألفًا و280 جرعة من لقاح «موديرنا» بمطار القاهرة

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خالد عبدالغفار: استقبال 784 ألفًا و280 جرعة من لقاح «موديرنا» بمطار القاهرة خالد عبدالغفار: استقبال 784 ألفًا و280 جرعة من لقاح «موديرنا» بمطار القاهرة

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال للشحنة الأولى من لقاح من إنتاج شركة «موديرنا»، بإجمالي 784 ألفًا و280 جرعة، صباح الأحد، بمطار القاهرة الدولي، مؤكدا أنه بذلك مصر نجحت في توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح عبدالغفار أن الشحنة مقدمة من دولة «كندا» عبر آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين حفاظا على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأشار إلى أن لقاح «موديرنا» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها اليوم ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

المصرى اليوم

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