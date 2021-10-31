قاضي «الجماعات الإرهابية»: المتهمون استغلوا التقنيات الحديثة لـ«دغدغة مشاعر الشباب»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار



استكمل المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة الأولى إرهاب قبل معاقبة 9متهمين بالسجن المشدد من 5ل15عاما وبراءة أخر وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته بأن المتهمون استغلوا كافة الوسائل والتقنيات الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة من الشباب و«دغدغة مشاعرهم» والسعي لاستقطابهم واستمالتهم، لقد شُرعت القوانين وسُنت الأحكام من أجل حفظ الحقوق وصيانة الدماء والأعراض والأموال.

وأشار القاضى بأن الدين الإسلامي نهى عن التعدي والظلم والبغي من الانسان على أخيه الانسان وجاءت الشريعة الاسلامية واحكامها لنشر الأمن والأمان بين الناس،

واستطرد القاضى وقائع القضية بأن المتهم محمد سليمان الشهير ب «أبوسهل» عضو الجماعة السلفية سافر إلى سوريا في عام 2012 بزعم الجهاد، وأسس جماعة إرهابية بغرض محاربة الجيش السوري النظامي وجيش الشيعة واطلق على جماعته «المرابطون» وتعني المجاهدون، أي الجهاد بالرباط، ومعنى الرباط مرابطتهم في المدينة أو المنطقة التي يحررونها من جيش النظام وحراستها بالسلاح وتتكون هذه الجماعة من مجموعة مسلحة من المصريين والسوريين يعتنقون الفكر السلفي واتخذت من منطقة باشقطين بريف حلب، وتلقت عناصر الجماعة التدريبات العسكرية حيث تم تدريبهم على استخدام السلاح الناري.

أنهى كلمته «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا».

كانت المحكمة قضت منذ قليل بمعاقبة مُتهمين بالسجن المُشدد 15 سنة، و6 مُتهمين بالسجن المُشدد 10 سنوات، ومُتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ«المرابطون 2»و براءة مُتهم، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات .