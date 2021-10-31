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أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة اللبنانية غير واردة وفقاً لتصريح منذ قليل لقناة الجديد اللبنانية. وذلك بعد الأزمة مع السعودية ودول الخليج إثر تصريحاته حول حرب اليمن.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير قرداحي «تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية».

وقد تصاعدت الازمة بين وزير الاعلام اللبناني والسعودية واغلب دول الخليج في اعقاب نشر حديث مسجل لبرنامج «برلمان الشعب» الذي بث على قناة «الجزيرة»، وفي معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن، قال جورج قرداحي وذلك قبل تعيينه بمنصب وزير الاعلام بلبنان: «شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف»، معتبرا أن «الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي»، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: «هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟»، فرد قرداحي: «أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات».

وقامت السعودية على اثر نشر هذه التصريحات باستداء سفيرها في لبنان يوم الجمعة الماضي للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة، حيث أفاد الإعلام بعودة سفير السعودية إلى المملكة، صباح أمس السبت.

كما أعلنت الامارات، أمس السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، واستدعت الكويت، أمس، سفيرها من لبنان، وطلبت من القائم بالأعمال اللبناني لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، كما طلبت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الجمعة، من السفير اللبناني في المنامة مغادرة المملكة خلال 48 ساعة.