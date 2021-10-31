ممثل الأمم المتحدة بالسودان يلتقي حمدوك بمحل إقامته الجبرية (تفاصيل)

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التقى ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيريتس، برئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأحد، بمقر غقامته الجبرية، وبحث معه خيارات الوساطة وسبل المضي قدما في السودان.

وقال بيريتس في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «التقيت عبدالله حمدوك في منزله، حالته جيدة لكنه لا يزال تحت الإقامة الجبرية».

وأضاف بيريتس: «ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالسودان، وسأواصل هذه الجهود مع الأطراف السودانية الأخرى«.

وينضم بيريتس إلى مسؤولين دوليين التقوا حمدوك أخيرا وجها لوجه أو تحدثوا معه هاتفيا بعد عودته إلى منزله.

ويأتي هذا التحرك الدولي الجديد من جانب الأمم المتحدة بعد يوم واحد من احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف من السودانيين احتجاجًا على عزل البرهان للمكون المدني بالحكومة الانتقالية، ضمن ما عرف بـ«مليونية 30 أكتوبر، حيث ندد المشاركون بالإجراءات العسكرية للبرهان، مطالبين بالحفاظ على مدنية الدولة.

وفيما استخدمت قوات الأمن في الخرطوم الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في محاولة لتفريق حشد كبير بعد أن نصب المحتجون منصة وناقشوا إمكانية الاعتصام، أكدت مصادر طبية مقتل 3 أشخاص برصاص قوات الأمن.

وكان الجيش السوداني أعلن، الأسبوع الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، قائلا إنه اضطر إلى هذه الخطوة بعدما رفضت القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد.

وتتواصل الأمم المتحدة بشكل مستمر مع كافة الأطراف في السودان، بغية التوصل إلى حل سياسي بما يتماشى مع الوثيقة الدستورية؛ ذ التقى بيرتس، الأربعاء الماضي، قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، لبحث التطورات الأخيرة في السودان، حيث طالبه بالعودة إلى العملية الانتقالية التي نصت عليه الوثيقة الدستورية والإفراج عن المعتقلين.