وزير الرياضة ينعي وفاة البطل البارالمبي طارق وهدان

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نعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطل البارالمبي طارق مصطفي وهدان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية.

وتقدم الوزير بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية في وفاة البطل البارالمبي، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن اللاعب طارق مصطفي وهدان كان قد فاز بالميدالية الذهبية 7 مرات في المنافسات التي شارك بها، بجانب الميداليات الفضية والبرونزية سواء على المستوى البطولات المحلية والإفريقية والدولية.