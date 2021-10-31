موسيماني ينافس زين الدين زيدان و جواردولا و سيموني على جائزة عالمية

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رشح الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري، والتونسي معين الشعباني مدرب الترجي السابق والمصري الحالي، ضمن قائمة الأفضل في العالم لعام 2021.

وكشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي، عن دخول موسيماني والشعباني في منافسة مع 24 مدربا من أفضل مدربي العالم للحصول على لقب الأفضل لعام 2021.

وحصد بيتسو موسيماني مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، إلى جانب السوبر الإفريقي، خلال عام 2021.

وتضم القائمة أيضا على المستوى الإفريقي مانكوبا المدير الفني لصن دوانز وليوناردو جارديم مدرب الهلال السعودي، بالإضافة لأبرز مدربي العالم مثل توماس توخيل وبيب جوارديولا وماوريسيو بوكيتينيو ودييجو سيميوني وزين الدين زيدان وأوناي إيمري وأولي سولسكاير وهانز فليك.

كما أوضح موقع الاتحاد، أن الإعلان عن الفائز سيكون خلال حفل ضخم بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ، كان قد توج بالجائزة في 2020.