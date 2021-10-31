"مسام" ينتزع أكثر من 1.700 لغم في اليمن خلال أسبوع

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زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن

‬تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2021م، من انتزاع 1.759 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 11 لغماً مضاداً للأفراد، و569 لغماً مضاداً للدبابات، و1.174 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.

ونُزع في محافظة عدن 45 لغماً مضاداً للدبابات و164 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد، وفي محافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من نزع 300 لغم مضاد للدبابات بمديرية الجوف، و55 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية اليتمة، وذخيرتين غير متفجرة و143 لغماً مضاداً للدبابات بمديرية خب الشعف، كما استطاع فريق "مسام" نزع 77 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المسيمير بمحافظة لحج، و920 ذخيرة غير متفجرة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع ذخيرتين غير متفجرة وكذلك عبوتين ناسفتين و12 لغماً مضاداً للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد بمديرية المخا، وذخيرتين غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة ولغمين مضادين للأفراد في مديرية الوازعية، بالإضافة إلى نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، و10 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر أكتوبر إلى 6.036 لغماً، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 284 ألفاً و637 لغماً، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.