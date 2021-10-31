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يستقطب جناح أنتيغوا وبربودا في إكسبو 2020 دبي آلاف الزوار خلال الشهر الاول

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يستقطب جناح أنتيغوا وبربودا في إكسبو 2020 دبي آلاف الزوار خلال الشهر الاول يستقطب جناح أنتيغوا وبربودا في إكسبو 2020 دبي آلاف الزوار خلال الشهر الاول

أنتيغوا وبربودا: تُعرض جنة أنتيغوا وبربودا المكونة من جزيرتين في المعرض العالمي "إكسبو دبي 2020" الذي يقام في دبي تحت شعار "تواصل العقول، وصنع المستقبل".

جناح أنتيغوا وبربودا الذي وضع في قسم "التنقل" في المعرض؛ يعرض الخطوات الاستثنائية التي حققتها الدولة الكاريبية في نموها الاجتماعي والاقتصادي على مر السنين.

قال جيلبرت أنطوان بستاني، السفير غير المقيم لأنتيغوا وبربودا لدى الإمارات العربية المتحدة: "نحن سعداء جداً بالإقبال على إكسبو 2020، حيث يُظهر الزوار حماساً كبيراً لاكتشاف ما يمكن أن تقدمه الجزيرتان التوأم. نحن ثقافة مجتمعية ونحن حريصون جداً على مشاركة ذلك مع العالم ".

نظم الجناح العديد من الفعاليات الثقافية والتثقيفية طوال شهر أكتوبر لعرض الإمكانات والفرص الهائلة في كل من السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

جناح أنتيغوا وبربودا غني بالتاريخ والثقافة، وينقسم إلى مساحات حيث يمكن للزوار تجربة أفضل كنوز الدولة المخبأة، بدءًا من الحرف اليدوية النابضة بالحياة إلى تاريخها، إلى مجموعتها الواسعة من الأطعمة الثقافية والملابس والرياضة.

تجاوز الجناح إنجازاً كبيراً من الزوار في غضون شهر واحد فقط وأصبح أحد أكثر الأجنحة زيارةً منذ أن افتتح إكسبو 2020 دبي أبوابه في 1 أكتوبر 2021.

جذب التصميم الخارجي الملون لجناح أنتيغوا وبربودا أكثر من آلاف الزوار في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر نفسه. كانت الاستجابة في عطلات نهاية الأسبوع استثنائية. وقد وصل عدد الزوار المتوقع ان يحصده الجناح إلى 100 ألف زائر خلال الشهر الأول.

 

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