المدير التنفيذى لمتاحف سان فرانسيسكو للفنون يزور فاروق حسني بمتحفه

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‎زار ء توماس كامبل المدير التنفيذى لمتاحف سان فرانسيسكو للفنون الجميلة ووفد رفيع المستوى مصاحب له مكون من 25 شخصية من الولايات المتحدة الامريكية، أمس، الفنان فاروق حسني في متحفه بالزمالك.

دارت أجواء الزيارة في إطار فني وثقافي، ‎حيث أبدى كامبل والوفد المصاحب له إعاجبهم الشديد بأعمال الفنان فاروق حسنى المتميزة، وتجاذب الحضور الحديث عن أعمال حسني الفنية وعن الفنون بشكل عام والفن المصرى بشكل خاص وكذلك التعرف على أنشطة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وما تقوم به من دعم للشباب الموهوبين، وصاحبهم حسنى في جولة تفقدية لمشاهدة ما يحتويه متحفه من مقتنيات فنية هامة له ولغيره من كبار الفنانين المصريين والدوليين. ‎

حضر اللقاء الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية والأديب الكاتب محمد سلماوي والفنانة نازلي مدكور والإعلامية چاسمين طه زكي والدكتورة علية عبدالهادى والأستاذة داليا مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون والفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون والسيدة ناهده الخوري مدير قاعة الزمالك للفن.

‎وفى ختام اللقاء أشاد المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو للفنون والحضور بحفاوة الإستقبال وسعادتهم البالغة لزيارة الفنان فاروق حسنى ومتحفه، على أن يكون هذا اللقاء بادرة تعاون في المستقبل. ‎

كما أبدى حسنى على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي سعادتة بزيارة كامبل ومجلس إدارة متاحف سان فرانسيسكو للفنون الجميلة وإشادتهم وإعجابهم بمتحفه وما يحتوية من مقتنيات.