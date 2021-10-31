★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدادات أمنية مكثفة لرجال الأمن لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

ويؤمن رجال المجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وأماكن عقد المؤتمرات الصحفية، وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وضم كارتيرون 22 لاعبًا لقائمة مباراة الطلائع، وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي، وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل- محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبدالغني- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي- أحمد فتوح- حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: طارق حامد- أحمد سيد «زيزو» -أشرف بن شرقي- محمد أشرف «روقا»- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- محمد أوناجم- مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الدين الجزيري- عمر السعيد