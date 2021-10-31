أخبار عاجلة

فلسطين ترد على رفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس -
مصطفى الكاظمي رجل التوازنات في السياسة العراقية -
ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف المناطق -
«شرف عظيم».. شريف منير ينشر صورة برفقة أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده -
بث مباشر الان ليفربول (0) ضد وست هام (0) لحظة بلحظة في الدوري الإنجليزي -
التعادل الأول لـ كونتي في الدوري الإنجليزي -
دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها) -
الاتحاد الأوروبي يطالب بمعاقبة المسؤولين عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي -
بعد اعتداءات على المساجد.. الهند تتعقب 100 حساب على شبكات التواصل الاجتماعي -
«الدبيبة» يعتزم الترشح لمنصب رئيس ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

استعدادات أمنية مكبرة لتأمين مباراة وطلائع الجيش

Print
استعدادات أمنية مكبرة لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش استعدادات أمنية مكبرة لتأمين مباراة وطلائع الجيش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدادات أمنية مكثفة لرجال الأمن لتأمين مباراة وطلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.
ويؤمن رجال المجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وأماكن عقد المؤتمرات الصحفية، وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.
وضم كارتيرون 22 لاعبًا لقائمة مباراة الطلائع، وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي، وضمت القائمة كلاً من..
حراسة المرمى: محمد أبوجبل- محمد عواد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبدالغني- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي- أحمد فتوح- حسام عبدالمجيد.
خط الوسط: طارق حامد- أحمد سيد «زيزو» -أشرف بن شرقي- محمد أشرف «روقا»- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- محمد أوناجم- مصطفى فتحي.
خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الدين الجزيري- عمر السعيد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك

نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك

مدرب حراس الزمالك يطالب كارتيرون بمنح عواد فرصة

مدرب حراس الزمالك يطالب كارتيرون بمنح عواد فرصة

القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في «إقالة مرتضي منصور من نادي الزمالك»

القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في «إقالة مرتضي منصور من نادي الزمالك»

تأجيل دعوي بطلان «عمومية ٢٠١٩» لنادي الزمالك لــ 5 ديسمبر

تأجيل دعوي بطلان «عمومية ٢٠١٩» لنادي الزمالك لــ 5 ديسمبر