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مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة واشتعال النيران بها على الطريق الحر ببنها (صور)

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مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة واشتعال النيران بها على الطريق الحر ببنها (صور) مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة واشتعال النيران بها على الطريق الحر ببنها (صور)

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شهد الطريق الحر بنها- شبرا بالقرب من قرية الشموت مركز بنها حادث إنقلاب سيارة ملاكي وإشتعال النيران فيها مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اخر من مستقليها وتعطل حركة المرور في منطقة الحادث إثر تفحم السيارة بالكامل

إنتقلت قوات الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتم السيطرة على الموقف ونقل المصاب للمستشفي والجثة لمشرحة مستشفى بنها

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث سيارة ملاكي على الحر وإشتعال النيران فيها ووجود متوفي ومصاب

إنتقلت قوات الإدارة العامة للمرور ومركز شرطة بنها والاسعاف والحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف وإستخراج جثة السائق بينما إصيب الراكب الاخر الذي كان بجواره وتم نقله للمستشفي

تمكنت اجهزة المرور من إعادة الحركة للطريق وتجنيب السيارة لمنع التكدس على الطريق وتوقفه بعد تعطل فترة من الوقت بسبب الحادث وجاري فحص الحادث لمعرفة سبب وملابسات إنقلاب السيارة والتي يرجح انها إنقلبت بسبب عطل فني والسرعة الزائدة

تفحم سيارة ملاكى على الطريق الحر

المصرى اليوم

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