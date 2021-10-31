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النيابة الادارية تحقق في واقعة «طالبة المطواة» ببورفؤاد

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النيابة الادارية تحقق في واقعة «طالبة المطواة» ببورفؤاد النيابة الادارية تحقق في واقعة «طالبة المطواة» ببورفؤاد

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تباشر النيابة الادارية ببورفؤاد التحقيقات في بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية بشأن واقعة تصوير مقطع ڤيديو بإحدى المدارس التجارية بنات، تظهر فيه إحدى الطالبات وهي تحمل سلاحًا أبيض «مطواة» وبجوارها طالبة أخرى وتوعدهما لزميلة لهما بالتعدي عليها وذلك بمقر المدرسة وأثناء اليوم الدراسي يوم الثلاثاء الماضي ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١

واحال المستشار إسلام نمر مدير نيابة بورفؤاد الإدارية، البلاغ بعد قيده للمستشارة مروة عادل رئيس النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أمر المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.

المصرى اليوم

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