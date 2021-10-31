«خيرا تعمل شرا تلقى».. متسولة تخطف طفلة من أسرتها بعد العطف عليها في بنها

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شهدت قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها واقعة غريبه حيث قامت متسولة عمره «19 عاما» باختطاف طفلة عمرها«7سنوات» من أسرتها وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها لمدة 5 أيام حتى توصلت أجهزة الأمن اليها والقى القبض على المتهمة وإعادة الطفلة لأسرتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

كان مأمور مركز شرطة بنها تلقى بلاغا من ربة منزل وزوجها يفيد إختفاء نجلتهما من القرية بميت عاصم.

وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة وإختفاء المجنى عليها فتاة متسولة عمرها 17 عاما كانت تتسول في القرية فجلست بجوار منزل المبلغ وزوجته فأرادا ان يعطفا على المتهمه فقاما بإدخالها منزلهما وتقديم لها الطعام والشراب وفى الليل غافلتهما وأستدرجت نجلتهما المجنى عليها والبالغه من العمر 5 سنوات وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها وتعليمها التسول

على الفور أسرع الأب والأم إلى مركز شرطة بنها وقدما بلاغا بإختفاء نجلتهما وانهما يتهمان متسوله عطفا عليها وأواها في منزلهما لتناول الطعام خوفا عليها من الشارع إلا أنها غافلتهما وخطفت نجلتهما وهربت

توصلت أجهزة الامن في القليوبية إلى أوصاف المتهمه وتم العثور عليها في منطقة الحسين وبصحبتها الطفله المجنى عليها أثناء قيامهما بالتسول على المحلات والمنازل وتم ضبط المتهمه وأعترفت بارتكابها الواقعة وتم إعادة الطفلة لأسرتها وتولت النيابة التحقيق