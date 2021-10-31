حملة موسعه لضبط التوكتوك المخالف بمدينة بيلا

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شنت إداره مرور كفرالشيخ، برئاسه العميد سامح العزب، مدير إداره مرور كفرالشيخ، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخليه لأمن كفرالشيخ، حمله مكبره بمدينه بيلا، أكبرمعقل للتكاتك داخل مدن المحافظه المختلفه.

واسفرت الحمله عن ضبط 78 توك توك ودراجة بخارية بدون لوحات وتجول داخل المدينة،كما تم ضبط 25 توكتوك بدون قيادة، و120 عدم ارتداء الكمامة، و30 بدون تسيير،، و56 بدون خوزة، و102عدم تركيب ملصق الكتروني ومخالفات متنوعة، وتم ضبط الحركة المرورية بمدينة بيلا، وعاد الإنضباط المرورى مره ثانيه إلى جميع الشوارع والميادين داخل المدينة.

شارك في الحمله مع العميد سامح العزب، المقدم شريف عبود وكيل إدارة مرور كفرالشيخ، والمقدم كريم عيدرئيس مباحث المرور،وتم خلال الحمله الكشف على 40 سائق تحليل مخدرات سلبيه، بالاشتراك مع صندوق مكافحة المخدرات.