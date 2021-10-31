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تدبير 40 سيارة لتوصيل طلاب الجامعة بمدينة دسوق لكلياتهم

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تدبير 40 سيارة لتوصيل طلاب الجامعة بمدينة دسوق لكلياتهم تدبير 40 سيارة لتوصيل طلاب الجامعة بمدينة دسوق لكلياتهم

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تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً تابع المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق اليوم الأحد سير العمل بمجمع المواقف وحركة نقل الركاب وسير السيارات واطمأن رئيس المدينة على حركة السير بالمواقف والإشراف على مواجهة الازدحام حيث تم الدفع بأربعين سرفيس واربعة أتوبيس غرب الدلتا وسيارات من خطوط أخرى لمواجهة ازحام طلاب الجامعة لتوصيلهم لكلياتهم بجامعة كفرالشيخ.

و جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة، محاسب احمد سلطان، محاسب وليد فاروق وإدارة مرور دسوق الرائد احمد كلبوش وممدوح غانم، مدير مجمع المواقف والسرفيس ،رئيس حركة المواقف، صبري جمعه، ومتابعة المواقف، محمد غانم.

المصرى اليوم

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