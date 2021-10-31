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«تحديات القضية السكانية».. برلمانية تطلق مبادرة لتوعية طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية

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«تحديات القضية السكانية».. برلمانية تطلق مبادرة لتوعية طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية «تحديات القضية السكانية».. برلمانية تطلق مبادرة لتوعية طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية

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أطلقت النائب ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب مبادرة بعنوان «القضية السكانية وتحدياتها» لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظة الفيوم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وبإشراف الدكتور أكرم حسن وكيل الوزارة والدكتور هشام أبوعوف المدير التنفيذي للمديرية.

وقالت النائب أن هناك ضرورة لمشاركة الشباب في قضايا الوطن أعلن عن إطلاق مبادرة وذلك تحت عنوان (القضية السكانية وتحدياتها) وتشتمل على ندوات للتوعية لطلبة المدارس الثانوية فيما يتعلق بالوضع السكاني الحالي وطرح المشكلة وتحدياتها وكيفية التعامل معها.

وأكدت أن المبادرة تشتمل على مسابقة كبرى في الأعمال الأدبية وأخرى في الأعمال الفنية كما تشتمل أيضا على مسابقة في إطلاق صفحة الكترونية تتناول نفس القضية ويتم التحكيم في الإدارات التعليمية والتصفيات بالمديرية كما يتم تكريم الفائزين بجوائز قيمة في حفل يليق بالمشاركين جميعًا.

المصرى اليوم

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