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وزارة السياحة والآثار تصدر قراراً بغلق أحد فنادق البحر الأحمر

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وزارة السياحة والآثار تصدر قراراً بغلق أحد فنادق البحر الأحمر وزارة السياحة والآثار تصدر قراراً بغلق أحد فنادق البحر الأحمر

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أصدرت وزارة السياحة والآثار قراراً بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر وذلك لعدم إلتزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية مما يؤثر على سلامة النزلاء به ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.

ومن جانبه، أشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والانشطة السياحية، إلى أنه تم أيضا وقف مدير الفندق وسحب ترخيصه، بالإضافة إلى منع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه وتلافي كافة الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن.

يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المصرية، والتأكيد على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

المصرى اليوم

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