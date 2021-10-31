قاضى «الجماعات الإرهابية»: «من يدعون للاقتتال باسم الدين غارقين في الأمية الدينية»

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افتتح المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة إرهاب ،جلسة النطق بالحكم على 11 متهما ،بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15عاما و6اخرين بالسجن المشدد10سنوات واخر بالسجن المشدد5سنوات وبراءة أخر وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته في الإنضمام لجماعة إرهابية بتلاوة آيه قرآنية «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ».

وقال إن هؤلاء المتهمين من يدعون للاقتتال باسم اقامة شرع الله غارقون في الأمية الدينية، يعيثون في الأرض فسادا وترويع للآمنين، بسبب تطلعهم إلى السلطة بالقوة عن طريق استقطاب الشباب، والتلاعب بعقولهم وشحنها نفسيا وعاطفيا بالأفكار المغلوطة والمضللة لفهم الآيات القرأنية، وغرس الجهاد في نفوسهم بمفهوم خاطئ، بأن الحكام وأعوانهم طواغيت وعدو صائل ينبغي مقاومته وقتله مما حولهم إلى متطرفين بسبب ما وصل إليه من الجهل المعرفي والسطحي بحقيقة الاسلام، فما نراه الآن من العزف على إقامة الشرع وإظهار الشعائر والادعاء بإقامة الحدود تستهوي شريحة من الشباب المسلم الصادق الذي تسيره الغيرة على الدين الدين والانتصار لإخوانه المسلمين لتصديق تلك الشعارات، ومن ثم الانضمام إلى تلك التنظيمات السياسية الدموية التي تستحل الدماء تستبيح التكفير والإقصاء لمجرد المخالفة الفكرية.

كانت محكمة الجنايات منذ قليل عاقبت متهمين بالسجن المشدد 15عاما ومعاقبة 6متهمين بالسجن المشدد10سنوات ومعاقبة آخر بالسجن المشدد5سنوات وبراءة أخر وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5سنوات .