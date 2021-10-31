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ضبط 15 مخالفة تموينية ومصادرة 15 شكارة دقيق في دير مواس بالمنيا

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ضبط 15 مخالفة تموينية ومصادرة 15 شكارة دقيق في دير مواس بالمنيا ضبط 15 مخالفة تموينية ومصادرة 15 شكارة دقيق في دير مواس بالمنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بمركز دير مواس جنوب المنيا، الأحد، 15 مخالفة تموينية ومصادرة 15 شكارة دقيق.

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة بالمحافظة، بضبط 15 مخالفة تموينية بمركز دير مواس، بينها في مجال متابعة الأسواق، 2 محضر سلع بدون فواتير، و3 محضر مواد بترولية لعدم الانتظام في سجل 21 بترول، وتجميع 200 لتر سولار بغرض البيع في السوق السوداء، و6 محاضر عدم إعلان ، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية .

كما تم مصادرة 15 شكارة دقيق حر بدون فواتير، وطن ارز بدون فواتير، و500 كيلوجرام سكر بدون فواتير.

المصرى اليوم

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