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مدرسة إعدادية بالقنايات تحارب «كورونا» بـ«الوقاية غاية»

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مدرسة إعدادية بالقنايات تحارب «كورونا» بـ«الوقاية غاية» مدرسة إعدادية بالقنايات تحارب «كورونا» بـ«الوقاية غاية»

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أقامت مدرسة الإعدادية بنين بمدينة القنايات محافظة الشرقية، صباح الأحد، مبادرة «الوقاية غاية» لنشر ثقافة الوعي الوقائي لمحاربة كورونا في المجتمع المدرسي وتأصيل مفهوم القدوة لدى الطلاب.

وأكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق وتفعيل الانضباط المدرسي من حيث السلوك والأنشطة المدرسية والإدارة المدرسية والإشراف اليومي وقيم المواطنة الفعالة والتوعية المستمرة بأهمية النظافة وتجميل المدرسة، وتنفيذ برامج هادفة وفعالة لخدمة المجتمع وغرس قيم الولاء والانتماء وحب العمل التطوعي وتفعيل المشاركة الاجتماعية بين مؤسسات المجتمع، بالإضافة إلى المحافظة على المظهر الشخصي والحضاري للمكان التعليمي.

وقال إبراهيم الأحمدي مدير إدارة القنايات التعليمية، إن المبادرة تحت شعار جيل قيادي واع لبناء نموذج القدوة المميزة في المجتمع وتعزيزها بما يتوائم مع رؤية 2030.

وأشار محمد إمبابي العطار، مدير إدارة المدرسة إلى أن رؤية المبادرة هي خلق مجتمع مدرسي واعي يمارس الوقاية كثقافة وسلوك.

واستعرض كل من تامر مرعي وعبدالله عثمان من أسرة التربية الإجتماعية بالمدرسة والقائمين على المبادرة، معايير تقييم المبادرة وهي: النظافة الشخصية للطالب، الإلتزام بالزي المدرسي، ارتداء الكمامة، التباعد الإجتماعي، نظافة الفصل الدراسي، التأثير الإيجابي على زملائه، والتميز مع الإستدامة.

المصرى اليوم

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