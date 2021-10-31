أسبوع التنمية الحضرية والريفية في إكسبو 2020 دبي يستكشف القدرة على مواجهة التغيرالمناخي

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يجمع إكسبو 2020 دبي، القادةً والخبراء والمتخصصين في أسبوع التنمية الحضرية والريفية لمناقشة كيفية مواجهة التحديات التي تواجه المدن والمجتمعات في عصرنا الحالي، ولاستكشاف أهمية تغيير أساليبنا في التنقل والبناء والاستهلاك للتمكن من العيش في الموائل التي ستحتضننا في المستقبل.

يُقام أسبوع التنمية الحضرية والريفية من 31 أكتوبرإلى 6 نوفمبربالتعاون مع سيمنس، شريك رقمنة البنية التحتية الرسمي لإكسبو 2020،، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موائل الأمم المتحدة) شبكة الآغا خان للتنمية، وسيناقش مجتمعاتنا بصفتها لبنات بناء للازدهار، وكيف يمكننا جعل موائلنا المستقبلية مستدامة.

كما يناقش أسبوع التنمية الحضرية والريفية سبل بناء المدن والفئات المستهدفة التي تخدمها هذه المدن، وسيسلط الضوء على دسترِكت 2020، وهي إرث إكسبو 2020 دبي، ونموذج المدينة المستقبلية الذكية المتمحورة حول الإنسان، كما سيركزأيضا على المجتمعات الريفية، مع التشديد على تسخير المعارف والابتكارات المحلية وضمان الوصول إلى البنية التحتية والخدمات العامة، من النقل والسكن، إلى الوصول إلى الطاقة النظيفة والمساحات العامة الخضراء، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرالعام لإكسبو 2020 دبي: «سواء في المدن أو في المناطق الريفية، أوالمناطق المنظمة أو العشوائية، يمثل الوصول إلى ظروف حياة آمنة وخدمات ميسورة التكلفة حقا أساسيا وجزءا لا يتجزأ من توفير الفرص المتكافئة للجميع من أجل تحقيق التقدم والازدهار».

وأضافت: «يزداد بشدة الطلب على الوصول إلى الموارد من المدن والمجتمعات، ولا يمكن معالجة هذا التحدي سوى عبرالتعاون وتبادل الأفكار، نفخر بالعمل إلى جانب أكثرمن 200 دولة وجهة معنية، يقدم كل منها منظورا مختلفا، من أجل استكشاف مقاربات جديدة إزاء الموائل الشاملة التي تتمتع بالمرونة التي تخدم مجتمعاتها، عبرمنحها فرصة العيش بتناغم مع البيئة الطبيعية، ومن أجل تحفيزالحواربهدف التقدم في هذا المجال الحيوي».

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط: «لقد حقق إكسبو 2020 دبي في الشهر الأول من انعقاده مهمته المتمثلة في»تواصل العقول وصنع المستقبل«، ونفخر بالمشاركة في أسبوع الموضوع المقبل الذي يركز على التنمية الحضرية والريفية. أسست شراكتنا مع إكسبو 2020 دبي نموذجا لمدن المستقبل الذكية، ونتطلع إلى مناقشة كيف يمكن لتجربتنا هنا توفير بيئات أكثر أمنا وفعالية وراحة في جميع أنحاء العالم».

وانطلق أسبوع التنمية الحضرية والريفية- اليوم الأحد- بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن في إكسبو 2020، المُنعقد بالشراكة مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موائل الأمم المتحدة)، وستركز هذه الفعالية على، إمكانيات التأقلم بمرونة مع التغيرات الحاصلة وخاصة في سياق التغير المناخي، واستكشاف الهندسة المعمارية المستدامة، وتنمية المدن الذكية، عبر سرد قصص نجاح دبي.

وفي إطارفعالية «المدن الشاملة» يوم 3 نوفمبر، سيقدم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أيضا خارطة طريق المرحلة الأخيرة من برنامجه المشترك للنهوض بالأحياء الفقيرة والعشوائية والذي يهدف لتوفير الخدمات للأحياء الفقيرة والعشوائية، بالاستناد إلى المعرفة والتعلّم المكتسبَين خلال تنفيذ هذا البرنامج.

وقالت ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موائل الأمم المتحدة): «لا بد أن نتحدى أنفسنا واضعين نصب أعيننا ضرورة تولي زمام المبادرة لقطع الشوط الاخير في تنمية الأحياء الفقيرة. هناك 61 دولة يعيش فيها واحد من كل ثلاثة سكان حضريين في أحياء فقيرة. إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مُلتزم بتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومزدهرة وصحية وآمنة ومرنة في المدن، كذلك تأمين مستويات معيشية أفضل للجميع، ولا سيَّما للفئات الاجتماعية المهمشة والأكثر ضعفًا».