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دعا للصلاة من أجل قمة جلاسجو.. بابا الفاتيكان: لنصل كي تُسمع صرخة الأرض والفقراء

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دعا للصلاة من أجل قمة جلاسجو.. بابا الفاتيكان: لنصل كي تُسمع صرخة الأرض والفقراء دعا للصلاة من أجل قمة جلاسجو.. بابا الفاتيكان: لنصل كي تُسمع صرخة الأرض والفقراء

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أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، تأييده ودعمه لقمة جلاسجو «كوب 26» حول التغيرات المناخية، داعيا المصلين في ساحة القديس بطرس إلى الصلاة لنجاح القمة، قائلا: «لنصل لكي تُسمع صرخة الأرض وصرخة الفقراء.

وأضاف البابا: «أتمنى أن يتمكن هذا اللقاء من أن يقدم أجوبة فعالة، ويعطي رجاء ملموسا للأجيال القادمة».

وأعرب البابا عن تعاطفه مع شعبي هايتي وفيتنام، نظرا لسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس السيئة التي تعرض لها الشعبان .

وقال البابا، بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي وسط المصلين: «تسببت الأمطار الغزيرة خلال الأسابيع الأخيرة في فيضانات شاسعة مع إجلاء آلاف الأشخاص في أجزاء مختلفة من فيتنام»، وذلك وفقا لبيان أصدره الفاتيكان.

وأضاف: «تتوجه صلاتي وأفكاري إلى العديد من العائلات التي تتألم، وكذلك تشجيعي إلى جميع الذين، سلطات البلد والكنيسة المحلية، يلتزمون بالاستجابة لحالة الطوارئ هذه» .

و عبر البابا عن قربه من سكان صقيلية المتضررين من سوء الأحوال الجوية، مردفا: «أفكر أيضا في شعب هايتي الذي يعيش في ظروف قاسية».

وطلب البابا من قادة الدول أن يدعموا هذا البلد، وألا يتركوه وحده، قائلا للمصلين: «متى عدتم إلى بيوتكم، ابحثوا عن أخبار عن هايتي، وصلوا، صلوا كثيرا من أجلهم».

المصرى اليوم

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