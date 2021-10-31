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الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ«خط الدفاع الأول» وعائلاتهم

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الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ«خط الدفاع الأول» وعائلاتهم الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ«خط الدفاع الأول» وعائلاتهم

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وجه الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، بمنح الإقامة الذهبية للعاملين في خط الدفاع الأول وعائلاتهم.

وأضحت وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الشيخ محمد بن زايد وجّه رئيس مكتب فخر الوطن بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في «خط الدفاع الأول» وأسرهم، وذلك تقديرا لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة «كوفيد ـ 19».

وذكرت «وام» أن مبادرة ولي عهد أبوظبي الإنسانية بمنح أسر أبطال الإنسانية والمتميزين من «خط الدفاع الأول» المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية تأتي لتوفير مزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة إلى خط الدفاع الأول الذين أسهموا بإخلاص وعمل دؤوب في تعزيز الصحة العامة في الدولة.

المصرى اليوم

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